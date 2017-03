The examples populate this alert with dummy content

CURIOSIDADES El sueño de los Zapp llega a Alcoy La familia argentina, con sus cuatro hijos, hace parada en la ciudad para compartir su sueño viajero viernes, 24 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/03/2017) La familia Zapp llega a la ciudad de Alcoy. El que es un fenómeno social, con más de 60.000 seguidores en redes sociales, acerca a la ciudad su experiencia de cómo viajar durante 17 años por el mundo. El auto de 1928 de los Zapp para a repostar en Alcoy. Llegan tras 17 años de experiencias en 75 países, estando en más de 2.500 casas de familias que les han acogido en este viaje motivado por una única razón: cumplir su sueño, que ahora recogen en un libro. Los padres de la familia argentina, Hernán y Candelaria, que viaja con sus cuatro hijos, cada uno de ellos nacido en un lugar distinto del mundo, explicaron su experiencia este jueves en el Sercotel Ciudad Alcoi a todos aquellos que quisieron conocer de primera mano la historia de lo que han convertido en un verdadero fenómeno social. Después de su estancia en el hostal Savoy de Alcoy, los Zapp viajarán a Murcia y, de ahí, a Andalucía. Los próximos destinos son Inglaterra, Suiza y Holanda para, en menos de un año, volver, como ellos dicen, a casa de vacaciones.