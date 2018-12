El Suprem descarta estudiar sis de les set qüestions plantejades per La Española al projecte en La Canal

El Tribunal Suprem ja ha emés la interlocutòria d'admissió a tràmit del recurs de cassació presentat per La Española contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia valencià que va anul·lar el pla urbanístic Alcoinnova, a la partida de la Canal. En la interlocutòria es delimiten les matèries que poden ser objecte del recurs, amb un resultat "clarament contrari als interessos de l'empresa promotora", segons explica Salvem l'Aqüífer del Molinar i La Carrasca-Ecologistes en Acció: de les set suposades infraccions que va denunciar en la fase de preparació del recurs, la Secció Primera de l'alt tribunal en rebutja directament sis i només accepta estudiar-ne una.



Així, només ha considerat que té interés cassacional la presumpta aplicació retroactiva de la Llei 10/2015 de la Generalitat, que és la que va recuperar la protecció de les àrees d'amortiment d'impactes dels parcs naturals. Per a decidir sobre si la norma s'ha aplicat de manera retroactiva, el Tribunal interpretarà els articles 9.3 i 24.1 de la Constitució i l'article 2.3 del Codi Civil.



Entre les qüestions que s'han rebutjat d'entrada, destaca la relativa a la disparitat de resultats entre els recursos contenciosos promoguts per l'Ajuntament d'Alcoi (que van ser desestimats) i el de les associacions Salvem l'Aqüífer del Molinar i la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció. La Española, basant-se en els vots particulars de la sentència recorreguda, al·legava que el Tribunal Superior de Justícia valencià havia canviat de criteri de forma injustificada, mentre que les associacions ecologistes sostenien que les bases jurídiques de les sentències dictades eren diferents perquè també havien sigut diferents els fonaments legals adduïts, com ara queda confirmat.



El Tribunal Suprem no ha acceptat tampoc l'argumentació de l'empresa sobre la falta de motivació de la valoració de les proves practicades, de manera que les conclusions del Tribunal Superior de Justícia valencià sobre la insuficiència de la Memòria Ambiental del pla Alcoinnova, i sobre les afeccions a la Font Roja, a la Xarxa Natura 2000, a la Infraestructura Verda i al paisatge, són ja definitives. És aquesta una qüestió que ja queda tancada i sobre la qual el Tribunal Suprem ja no es podrà pronunciar.



Per aquest motiu, Salvem l'Aqüífer del Molinar i La Carrasca-Ecologistes en Acció s'han mostrat optimistes i han valorat positivament la interlocutòria del Suprem. També han destacat que, "com que el Tribunal Suprem no pot interpretar el dret autonòmic, la declaració que ha fet el Tribunal Superior valencià sobre l'incompliment del Decret del Consell que regula el règim especial d'avaluació i aprovació dels plans i projectes que afecten la Xarxa Natura 2000 -Decret 60/2012- és irrevocable".

Una volta que ha finalitzat la fase d'admissió del recurs de cassació, es troba en curs la d'interposició. Primer haurà de presentar la seua argumentació La Española i després ho faran les associacions ecologistes. La sentència la dictarà la Secció Cinquena del Tribunal Suprem.