SENTENCIA El Supremo despeja el camino a Alcoinnova El alto tribunal rechaza el recurso del Ayuntamiento de Alcoy contra la declaración del proyecto como Actuación Territorial Estratégica viernes, 24 de febrero de 2017 El Tribunal Supremo ha avalado la declaración de Alcoinnova, el proyecto industrial de La Española en La Canal, como Actuación Territorial Estratégica (ATE). Ha rechazado el recurso del Ayuntamiento contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que ya desestimaba las pretensiones municipales y ratifica que las competencias urbanísticas no son de los ayuntamientos, sino de la Generalitat. La sentencia es contundente por cuanto no acepta ni una sola de las alegaciones del Ayuntamiento de Alcoy. La sección quinta de la sala de lo Contencioso Administrativo de Supremo recalca que el proyecto presenta un “interés económico e industrial” que “trasciende los límites del municipio” y subraya que el planeamiento urbanístico es competencia de la Generalitat. Con estos argumentos rechaza la alegación del Ayuntamiento, que protestó por verse apartado de la tramitación del proyecto, lo que suponía una vulneración de la autonomía municipal. Nada de eso estima el Supremo, que rechaza revisar las pruebas y considera justificado que en el proyecto de Mestalla, en Valencia (también declarado ATE), el Ayuntamiento sí participe en la gestión y en Alcoy la administración local quede fuera. El tribunal da por bueno el argumento del TSJ, que destacaba el carácter supramunicipal de Alcoinnova. El Supremo reprocha al Ayuntamiento que quiera ser decisivo en la aprobación del proyecto: “pretende que se procure alcanzar el máximo consenso social, requiriendo en todo caso la conformidad expresa del Ayuntamiento”. También desestima la alegación municipal por la presunta omisión del trámite de audiencia”.