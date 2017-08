The examples populate this alert with dummy content

SENTENCIA El Supremo ratifica el pago de 2,6 millones por los terrenos de la ampliación del campus El precio final multiplica por ocho la valoración inicial del Ayuntamiento, que negocia con la UPV el pago de la expropiación lunes, 28 de agosto de 2017 El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del Ayuntamiento de Alcoy para rebajar el precio de la expropiación de uno de los terrenos sobre los que la Universidad Politécnica de Valencia amplió su campus en la ciudad. El coste de ese suelo queda en 2,6 millones de euros, muy lejos de los 326.713 euros en los que los técnicos municipales valoraron ese suelo. El Ayuntamiento negocia con la universidad una fórmula para asumir el pago fijado por la sentencia. Para que la UPV pudiese ampliar su campus con un nuevo edificio y un pabellón polideportivo, el Ayuntamiento expropió dos parcelas. Los técnicos municipales las valoraron en 433.000 euros. Ese precio inicial ya fue aumentado hasta superar el millón de euros por el jurado provincial de expropiación. Los propietarios, sin embargo, acudieron a los tribunales para reclamar más dinero. El Tribunal Superior de Justicia fijó un precio de 340.683 euros para una de las parcelas. Una segunda sentencia disparó el precio del otro terreno: de 773.375 a 2,6 millones, ocho veces más de la valoración inicial del Ayuntamiento. En total, cerca de 3 millones de euros. El recurso de casación del Ayuntamiento a este segundo fallo es el que, en sentencia del pasado julio, ha desestimado la sección 5 de la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. La sentencia obliga a pagar 2,6 millones, un importe que debe asumir la Universidad Politécnica de Valencia, según el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento, que expropió los terrenos a favor de la institución. El actual Gobierno gestiona con la Politécnica una fórmula para pagar esta indemnización. El centro universitario no contaba con el que el precio del suelo se disparase de 400.000 euros a 3 millones. El alcalde, Antonio Francés, considera que el anterior Gobierno, del Partido Popular, no gestionó bien el proceso. “Lo normal es que un ayuntamiento expropie el suelo y lo ceda a la institución que quiere construir. Es lo que sucede en el caso de un hospital o de un colegio. Pero entonces se optó por una expropiación del Ayuntamiento a favor de la universidad cuyo coste final no tiene nada que ver con el previsto”, razona el regidor. Francés valora que la Politécnica realizó una gran inversión en la ampliación de sus instalaciones en Alcoy. “Es lógico que ahora haya reticencias a pagar mucho más de lo que preveía por expropiaciones”, manifiesta el alcalde, que confía en pactar una fórmula que permita asumir el pago de la forma menos gravosa para el Ayuntamiento y para la Politécnica.