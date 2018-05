The examples populate this alert with dummy content

CIUDAD El surtidor de La Bandeja vuelve a funcionar La instalación fue clausurada en 2000 como medida para la prevención de brotes de legionela-Se suma al resto de fuentes ornamentales reactivadas en La Glorieta, El Parterre y parque del Sindicato sábado, 19 de mayo de 2018 El agua vuelve a brollar 18 años después en el surtidor de La Bandeja. Las medidas restrictivas para la prevención de la legionela habían mantenido cerrada la instalación de agua del conjunto de la plaza de España, diseñado por Santiago Calatrava. Retitado el castillo tras las fiestas, el Ayuntamiento ha vuelto a activar el surtidor de la plaza de España. A lo largo del viernes los técnicos estuvieron realizando las pruebas de puesta a punto para su activación definitiva. Este surtidor está vinculado al sistema de refrigeración de la Llotja de Sant Jordi. La reapertura del surtidor de La Bandeja ha sido más complicada que la del resto de fuentes ornamentales que comenzaron a funcionar tras el alzamiento de los férreos controles de la Zona de Actuación Especial decretada por la Generalitat Valenciana. En este grupo estaban los surtidores de La Glorieta, el Parterre y del Sindicato, que funcionan desde hace aproximadamente un año.