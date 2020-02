The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El tabaquismo sigue siendo una de las grandes causas del cáncer La oncóloga Amparo Oltra y el médico Pepe Fenollar analizan hábitos de vida saludable y el seguimiento de los programas de revisiones preventivas, como conductas que favorecen el control de la enfermedad martes, 04 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (04/02/2020) En el día mundial contra el cáncer la oncóloga, jefe de sección de Oncología Médica del Hospital Virgen de los Lirios, Amparo Oltra, ha incidido en Radio Alcoy en el incremento de casos de cáncer en mujeres, asociado al mayor consumo de tabaco. Ha aportado datos de 2015 en que se contabilizaron 384 canceres en hombres y 279 en mujeres. "Siempre ha sido mayor la incidencia en hombres y es curioso ver como ahora hay más mujeres que sufren esta enfermedad asociada al consumo de tabaco" Los hábitos de vida saludable, el cuidado de la alimentación, la práctica deportiva y evitar la exposición a productos tóxicos en cualquier ambiente, ayudan a prevenir este mal, según ha explicado Pepe Fenollar, médico responsable de la unidad de promoción de la Salud del centro de Salud Pública. "El sobrepeso, la obesidad, sedentarismo, alimentación poco saludable, la exposición solar, los carciogenos laborales, son algunas practicas a evitar" El departamento de Alcoy desarrolla dos programas de prevención de cáncer de mama y colorectal con revisiones periódicas.