MIL·LENI El talento al servicio de la investigación El campus de Alcoy de la UPV cuenta con ocho grupos de generación espontánea, en los que los alumnos trabajan el desarrollo de proyectos y aplicaciones viernes, 29 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/06/2018) El último programa Mil.leni de la segunda temporada en Radio Alcoy, el número 25, aborda la denominada Generación Espontánea del Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de Valencia. Jaime Masía Bañó, subdirector de Emprendimiento, Empleo y Generación Espontánea de este campus, explica el término y cuantos grupos la componen, así como las actividades que aportan al alumno. En el programa conocemos los grupos Gromep, EPSA Moto E, Gescop EPSA, IDF Ecomaraton, The Bussines factory, Texdentia, Milano Workshop e Interactive de la mano de algunos de sus alumnos responsables; Jordi Armengol, Oscar Judas, Andrés Bernabeu, Julio Martín, Ainata Domenech, Paula Bisbal, Maria Berruezo, Cristina de la Rosa y Cayetano Bañón Rubio. El programa finaliza con la despedida de Manolo Llorca subdirector de Comunicación y Promoción del Campus de Alcoy de la UPV.