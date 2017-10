The examples populate this alert with dummy content

AMIGOS DE LA MÚSICA El talento joven despunta en Alcoy Entrevistamos en el Centro Comercial Alzamora a la soprano alcoyana Gemma Soler con motivo de su debut operístico este domingo, en el Teatre Calderón, en la ópera 'L'Elisir d'amore' viernes, 20 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La joven alcoyana de 26 años Gemma Soler comenzó a formarse como soprano hace 14 años. Una carrera, la de Canto, que acaba de finalizar con matrícula de honor. El talento joven de Soler brillará con luz propia este domingo, a partir de las 19.30 horas, en el Teatre Calderón. La joven soprano debutará operísticamente interpretando a Gianetta en la ópera cómica L'Elisir d'amore, de Donizetti, que la Asociación Amigos de la Música trae al escenario alcoyano. Con ella hemos hablado en el Centro Comercial aprovechando la audición que ha ofrecido la joven promesa de Viena, la violinista venezolana Dalina Ugarte, en los Alzamora, justo un día después de dejar boquiabierto a un público que se entregó totalmente en el concierto que ofreció el miércoles en el Círculo Industrial.