UNIVERSIDAD El talento llama a la puerta de las empresas El Foro de Empleo del campus de Alcoy acerca a estudiantes y titulados a las principales firmas de la comarca viernes, 07 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (06/04/2017) El campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia celebró este jueves el Foro de Empleo, pensado para acercar a los estudiantes y titulados a las empresas de la zona. “Hay que aprovechar el talento para que no se vaya”, recalcó durante toda la jornada el director del campus, Juan Ignacio Torregrosa, satisfecho por la participación en las diferentes actividades. Una de las más llamativas fue la presentación de proyectos e ideas, en la que los jóvenes disponían de 90 segundos para exponer sus argumentos ante los empresarios. De esa presentación, conocida como elevator pitch, fue elegida ganadora Isabel Escarabajal. La exposición de los proyectos, presentada por el humorista Eugeni Alemany, contó con la presencia de la directora de Ivace, Julia Company, y el delegado de Empleo y Emprendimiento de la UPV, José Millet. Por la mañana, el foro se centró en diferentes talleres, como el ofrecido por Estrella Mataix, de la textil Francisco Jover, sobre consejos para afrontar una entrevista de trabajo y confeccionar un currículum. “Los conocimientos y las aptitudes son importantes, pero hay que saberlos presentar y vender”, explicó Mataix en el programa Mil·leni, que RADIO ALCOY ofreció en directo desde la plaza de Ferrándiz y Carbonell. Los talleres compartieron espacio con los expositores de empresas como Unión Alcoyana Seguros, Diagram Software, Multiscan Technologies o Aitex. La jornada concluyó con un distendido ensayo festero.