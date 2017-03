The examples populate this alert with dummy content

UNIVERSIDAD El talento se exhibe en el foro de empleo El campus de Alcoy repite el formato ágil de la edición anterior con el objetivo de acercar a sus titulados a las empresas de la zona miércoles, 15 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/03/2017) El foro de empleo del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia consolida el formato ágil, moderno y directo estrenado el año pasado. El objetivo de las actividades preparadas para el 6 de abril es claro: poner en contacto a empresas de la zona con los titulados del campus. En 2016, según el director del campus, Juan Ignacio Torregrosa, esa relación derivó en contrataciones. “El foro demuestra que en la Universidad nos preocupamos de lo que pasa después de obtener el título”, señala Torregrosa. A su juicio, esta iniciativa pone en valor a los estudiantes del campus y consigue “retener el talento”. Aunque el 5 de abril habrá actividades en el campus de Vera, en Valencia, el grueso del programa está previsto para el jueves 6 en la plaza de la Universidad. 32 jóvenes expondrán sus proyectos en 90 segundos ante 26 empresas en lo que se conoce como Elevator pitch. Este año, a diferencia del anterior, será por la tarde. Los participantes podrán reforzar sus habilidades comunicativas a través de un taller formativo que se celebrará el 30 de marzo. Por la mañana habrá tres carpas con expertos en búsqueda de empleo, emprendedurismo y fotografías profesionales. El campus cuenta para la organización del foro con numerosas empresas colaboradoras, entre ellas RADIO ALCOY. Ana Belén González, de Valora Prevención, una de las firmas que respalda las actividades, destaca su resultado: “Permite conocer los proyectos que se están realizando en la Universidad y que las empresas sepan qué pueden ofrecernos los titulados de Alcoy”, manifiesta. Además de ser empresa colaboradora, el caso de Multiscan Technologies, en concreto de su consejero, Simon Hendrick, es ejemplo del objetivo que persigue el foro. “Vine de fuera, me formé en Alcoy y me quedé para crear Multiscan”, resume. El foro acabará con un ensayo festero en la plaza del campus.