The examples populate this alert with dummy content

SETMANA MODERNISTA El taller de tocados reúne a cerca de 80 personas en su primer día Está organizado por la sede local de la Asociación Española contra el Cáncer a la que se le ha sumado este año ACOVIFA - Se ha dividido en dos jornadas, martes y miércoles, y lleva ya realizándose desde la primera edición de la Fira Modernista martes, 17 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El taller de tocados y sombreros ha vuelto a tener una primera jornada repleta de asistentes en su tercera edición. Cerca de 80 personas se han dado cita en la Sala Àgora para elaborar tocados y sombreros para la cercana Fira Modernista dentro de los actos de la Setmana Modernista. La Sala Àgora ha acogido la tercera edición del taller de sombreros y tocados modernistas que se celebra con motivo de la Setmana Modernista. ACOVIFA se ha sumado este año a la sede local de la Asociación Española contra el Cáncer en la organización de esta actividad con una gran aceptación los tres años que se lleva celebrando. Así lo ha explicado la presidenta de AECC, María Teresa Alberola, quien se ha mostrado muy satisfecha por esta respuesta. El miércoles 18 por la tarde de 17’30 a 20 horas tendrá lugar una segunda jornada de este taller también en el Àgora en el que se espera contar con cerca de otras ochenta participantes. En la Sala Multiusos del Campus de la UPV se inauguraba una exposición de fotografías sobre la época modernista organizada por la Asociación Cultural Alcoy Modernista.