INFRAESTRUCTURAS El Tanatori inicia las obras de su nueva sede en la Zona Norte El edificio en construcción albergará 2.000 metros cuadrados en una planta y su finalización está prevista para diciembre martes, 05 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Tanatori d’Alcoi inicia las obras de su nueva sede en la Zona Norte. El barrio más poblado de la ciudad verá ampliada, con un segundo tanatorio, la oferta a finales de año. La empresa Tanatori d’Alcoi sumará a la sede de la calle San Vicente el que está en construcción en la calle Roig de Corella 12, junto al de Servisa de la calle Rafael Laliga. El final de las obras se ha marcado para el próximo 1 de diciembre. El nuevo Tanatori d’Alcoi de la Zona Nord contará con 2.000 metros cuadrados de superficie en una sola planta en la que se habilitarán 3 salas velatorias y una capilla para los oficios religiosos. En el exterior habrá parquing con 23 plazas. La inversión prevista por parte de la empresa, de la que es presidente del consejo de administración José Requena, es de 2 millones de euros. La sede original, que cuenta con 500 metros cuadrados y otros 100 metros cuadrados de zona de parquing, se mantendrá con las tres salas velatorias y la capilla del edificio de la calle San Vicente para dar servicio desde la zona centro.