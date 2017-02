The examples populate this alert with dummy content

INVESTIGACIÓN El té (también) protege del sol Investigadores del campus de Alcoy de la UPV y de La Fé concluyen con éxito ensayos de tinte telas con extractos de la infusión que resultan ser fotoprotectores y respetuosos con el medio ambiente miércoles, 08 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/02/2017) Tintar telas con extractos de té protege de los rayos ultravioleta. Esta es la principal conclusión de un estudio desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València, pertenecientes al Grupo de Gestión Integral en la Industria Textil del campus de Alcoy, y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. El trabajo, que se ha publicado en la revista Dyes and Pigments, se ha desarrollado en el marco de las ayudas para la realización de proyectos conjuntos entre investigadores de la Universitat Politènica de València y del IIS La Fe. El equipo de investigación tintó con tres variantes de té (verde, rojo y negro) telas de algodón y analizó la capacidad fotoprotectora de los textiles resultantes. La tela de algodón teñida mediante ebullición con extracto de té rojo presentaba la protección ultravioleta más alta, con un valor obtenido muy superior al de las otras muestras estudiadas. Con todo, las tres variantes de té ofrecían valores de fotoprotección aceptables. Un factor de protección de 50 Según explica María Ángeles Bonet Aracil, del Grupo Gestión Integral en la Industria Textil del campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València, los valores de fotoprotección medidos se han basado en la misma normativa que se aplica, por ejemplo, para las cremas de protección solar. “En el caso del té se ha podido determinar que se pueden alcanzar los valores máximos que determina la escala; es decir, que llega a un índice o factor de 50”, apunta Bonet. Para la evaluación de los extractos, los investigadores emplearon técnicas espectrofotométricas de caracterización y determinaron su capacidad antioxidante. “Una vez aplicados sobre los tejidos, observamos el cambio de coloración que experimenta el tejido y la capacidad de proteger frente a la radiación ultravioleta”, apunta la investigadora de la UPV. Más respetuosa con el medio ambiente Los resultados de la investigación podrían llegar a ser una opción “más respetuosa con el medio ambiente y comercializarse como alternativa a los textiles fotoprotectores actuales, que contienen metales”, según comenta la doctora Natividad Sebastià, del equipo investigador del IIS La Fe. Sobre su implantación en la industria, los investigadores apuntan que no serían necesarias adaptaciones extraordinarias, pues se podría aplicar por procesos convencionales de los tratamientos en húmedo de textiles, “tanto por agotamiento como por impregnación o incluso por pulverización”, apunta María Ángeles Bonet. Otro de los aspectos destacables del estudio es que abre la puerta a la revalorización de residuos de la industria alimenticia. ”Nuestro objetivo no se centraba en la materia prima en sí, sino en los residuos que se generan una vez que se ha empleado por la industria alimenticia correspondiente. De este modo se está revalorizando el residuo y se funcionaliza los textiles dotándolos de nuevas propiedades”, añade María Ángeles Bonet. Además, el trabajo de los investigadores de la UPV y el IIS La Fe abre la puerta a nuevas aplicaciones en indumentaria específica para personas con fotosensibilidad (urticaria solar, fotosensibilidad química, pacientes con cáncer).