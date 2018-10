The examples populate this alert with dummy content

CULTURA El Teatre Calderón abre temporada con danza para toda la familia 'Pi', de Otradanza, es la propuesta que inicia el mes de octubre este sábado, a las siete de la tarde viernes, 05 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Si todo lo que vemos ante nuestros ojos pudiéramos descifrarlo en códigos y diseccionarlo alcanzando el más minúsculo detalle, llegaríamos al puro infinito, a PI. Este es el título del espectáculo de la compañía Otradanza que, este sábado, a las siete de la tarde, abre temporada en el Calderón. Una propuesta de danza para público infantil y familiar sobre un mundo lleno de insectos que, al relacionarse, nos relevan secretos escondidos. El Teatre Calderón apuesta por la danza, para espectadores a partir de seis años, para inaugurar octubre. El relevo lo tomará, el próximo sábado, 13 de octubre, una propuesta de teatro en movimiento, Kailo, también para el público más joven.