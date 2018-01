The examples populate this alert with dummy content

BALANCE El Teatre Calderón aumenta su público en un 23% El incremento en 2017 hasta los 41.850 espectadores viene acompañado de un mayor número de actividades programadas, un 14% más que entre 2012 y 2016 lunes, 22 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Teatro, danza, circo, música. Una apuesta variada en la programación ha contribuido, según sus organizadores, a que el Teatre Calderón haya cerrado el año con un total de 41.850 espectadores. Un 23% más que las temporadas pasadas -entre 2012 y 2016, concretamente- que viene acompañada por otra cifra: las 76 actividades programadas y 86 sesiones en 2017, un 14% más que la oferta anterior. De las 76 actividades en 2017, 31 corresponden a la programación propia del Departamento de Cultura, incluida la Mostra de Teatre. Las otras 45 actividades son las realizadas con entidades e instituciones de la ciudad para hacer sus programaciones o llevar adelante iniciativas privadas. De las entidades beneficiarias de este uso cedido destacan las musicales, seguidas por las escuelas de danza y la actividad relacionada con la Fiesta; entre todas suman el 80% de las cesiones del Calderón.