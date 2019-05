The examples populate this alert with dummy content

CULTURA El teatre i l'art inunden Tragaluz Els alumnes de l'Escola Municipal de Teatre preparen les representacions de fi de curs i José Antonio Picazo presenta la seua obra a l'exposició "Arsenal" viernes, 24 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (24/05/2019) El teatre i l'art inunden la nova edició de Tragaluz, el suplement cultural de Radio Alcoy recolzat per la regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. Els alumnes de l'Escola Municipal de Teatre estan celebrant els últims assajos abans de la representació de quatre obres en la mostra de fi de curs, que se celebrarà del 27 al 30 de maig. Els professors Rosa Fraj, Conchi Doménech i Pep Sellés ens conten com ha anat el curs i com estan preparant les funcions previstes per a la propera setmana al Centre Cultural Mario Silvestre d'Alcoi. La Capella de l'Antic Asil del Camí acull l'exposició Arsenal de José Antonio Picazo. L'artiste ha dedicat uns minuts al Tragaluz per descriure'ns el contingut de la mostra que es podrà visitar fins al 29 de juny.