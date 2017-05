The examples populate this alert with dummy content

MOSTRA DE TEATRE El teatre més reivindicatiu La Mostra engega la vesprada de dilluns amb Terra de Dracs, una proposta per a públic familiar lunes, 29 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Mostra de Teatre d'Alcoi (29/05/2017) La Mostra de Teatre reforça la seua intenció d'arribar als més menuts. Ho fa amb l'espectacle Terra de dracs, que comença a les 18 hores, al Teatre Salesians. La plaça de Dins es rendeix a l'encant de quatre àvies, les Femmes de Hortzmuga Teatroa, a partir de les 19 hores. A les 20 hores és el torn del teatre reivindicatiu: El punto G porta Vives al Principal. A les 22 hores, el Centre Cultural presenta Maldito otoño, de La subterránea. Bon humor i canya per les propostes de dilluns, que vos detallem al següent Especial Mostra de Teatre.