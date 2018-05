The examples populate this alert with dummy content

ESPECIAL MOSTRA 2018 El teatre de la política i dos clàssics donen protagonisme a aquest dimarts de Mostra L'actriu Rosanna Espinós encarna a la dirigent alemana Angela Merkel en la comèdia bàvara que arriba al Teatre Principal aquesta nit, a les 22 hores martes, 29 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Mostra de Teatre d'Alcoi (29/05/2018) Política i clàssics caracteritzen la programació de la Mostra de Teatre d'Alcoi per a hui dimarts i demà matí. Una crítica irònica sobre els nostres dirigents arriba, de mà de Pérez&Disla, amb Wilkommen Merkel, comèdia bàvara, al Principal, aquesta nit. De la representant d'Alemània farà l'actriu Rosanna Espinós, un dels rostres més reconeguts en aquesta edició. Parlem amb ella i també amb la resta de companyies: la vesprada l'inaugura un espectacle de dansa a la plaça de Dins i segueix amb una revisió en clau andalusa dels episodis de Guernica. Demà, La Celestina feta amb titelles pels més menuts.