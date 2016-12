El temporal agreuja la situació del barranc de Caraita de Benillup

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (20/12/2016)

Els veïns de Benillup demanen al nou govern de la Generalitat Valenciana que prenga part davant l'agreujament del barranc de Caraita després de l'ultim temporal. Com ja va passar en desembre de 2004, quan durant 8 dies es van recollir 495 l/m2 i en novembre de 2011, quan es superaven els 200 mm en 48 hores, les pluges intenses dels últims dies han produït un destacable increment de l'erosió en la zona del Barranc de Caraita, que fita a només uns metres del poble de Benillup, situat a la comarca del Comtat. A través d'un comunicat assenyalen que "la situació comença a ser preocupant per la intensitat de les precipitacions que estan caient en aquests moments i perquè la pluja acumulada en les últimes 72 hores ja supera els 365 mm". "Si la pluja continua, la intensitat de l’erosió pot ser major, ja que la terra ja no pot absorbir més aigua i les solsides, les esllavissades i els despreniments comencen a afectar a tota la llera del barranc, situat a només 20-40 metres de les cases del poble",afegeixen.

Els veïns han vist com, des de 2004, les seues peticions a través de l'Ajuntament a la Generalitat Valenciana no han repercutit pel moment en cap actuació per a protegir de l'avanç del barranc cap a les seues cases, a pesar de la primera resposta positiva davant de l'enorme repercussió en els mitjans de comunicació que l'assumpte va despertar l'any 2004, i el compromís de la Conselleria (de paraula, ja que de fets, de moment, no se n'ha produït cap) en efectuar una actuació a la zona per evitar el perill. "La Generalitat Valencia, a pesar de les promeses abans de les dues anteriors cites electorals, no ha fet res en 12 anys. Les anunciades obres de protecció del barranc no han començat, i sembla que ni tan sols hi ha projecte".

Benillup és una població que limita en la seua part sud amb el Barranc de Caraita, afluent del riu Serpis. "La zona, arran de les pluges intenses que es registren periòdicament, pateix solsides i despreniments de terra amb freqüència, sense que els veïns ni l'Ajuntament tinguen els recursos necessaris (tècnics i econòmics) suficients per a pal·liar aquesta situació. Tot el que està a les seues mans s'ha dut a terme (desviar aigües de pluja, canaleres, aigüeres, clavegueram, etc.), però la zona necessita una actuació urgent a nivell general que garantitze el futur de la població".

"Els veïns/es necessitem una solució urgent. La Generalitat s’ha de preocupar de solucionar els problemes de la gent, ha d’invertir en els pobles i garantir el seu futur". El dimecres 10 de novembre de 2010 va sortir publicada a la premsa una notícia sobre el barranc de Benillup en la que el govern anterior del PP afirmava que s’invertirien 900.000 euros per aguantar el barranc. Per desgràcia, tant sols unes hores després el Consell ho desmentia i explicava per ràdio que "las obras del barranco de Benillup se POSPONEN por la crisis". "Per què els polítics d’aquell moment es gastaven milionades fent coses que no eres urgents, com la Fòrmula 1, l’Americans Cup, ... donaven diners a trames de corrupció (Gürtel, Taula, Rus, Ciegsa, ...), i no invertien en coses que són de “vida o mort” i moltes d’elles solament aprofitaven per lluir-se? Els veïns i veïnes estem molt amoïnats, esglaiats i molt disgustats".