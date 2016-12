The examples populate this alert with dummy content

CONSECUENCIAS TEMPORAL El temporal causa problemas en la red de Santa Rosa y Batoy La detección de agua turbia obliga a Aqualia a dejar de bombear de los depositos de Batoy y Llençols y trasladar el abastecimiento al deposito de El Camí lunes, 19 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/12/2016) La detección de agua turbia en los depósitos de Batoy y Els Llençols, a causa del temporal y en la red pública de Santa Rosa y Batoy ha obligado a la empresa responsable a reconducir el suministro a estos barrios desde el deposito de El Camí. A primera hora de la mañana de este lunes y tras detectarse la filtración de tierra se ha dejado de bombear agua de los depósitos de Batoy y Llençols, que suministran agua potable a los barrios de Batoy y Santa Rosa. El concejal de Medio Ambiente, Jordi Martinez, atribuye este problema al temporal lluvias. "El agua se ha hecho ligeramente turbia y se ha decidido, cerrar estos depósito para evitar cualquier problema". Para reconducir la situación Aqualia ha optado por suministrar a los barrios afectados de agua desde el depósito de El Camí. "Aunque el agua ya está llegando desde El Camí se recomienda a los vecinos de estos barrios, que si ven el agua de color marrón que puede haberse quedado estacada en algún conducto, no la emplean para el consumo o la cocina, y esperen a que tenga el color habitual".