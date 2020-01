The examples populate this alert with dummy content

BALANCE GLORIA El temporal causó el desplome de 6 edificios y dejó sin agua a 11.755 vecinos Son datos del informe de los efectos que han debatido gobierno y oposición en el pleno extraordinario - En la sesión se han aprobado la aplicación de un plan estratégico para regenarl el centro y el estudio de medidas compensatorias a los afectados por la falta de suministro viernes, 31 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/01/2020) El temporal afectó a 6 edificios del centro y dejó a 11.755 personas con restricciones de agua. Son datos del informe de los efectos que han debatido gobierno y oposición La borrasca de viento, lluvia y nieve afectó a seis inmuebles del casco histórico, en Pintor Casanova, Casablanca, San Agustín, San Mateo, Toscalet, que provocó desalojos en tres de ellos y en el de la calle San Gregorio de Manera preventiva. La antigüedad y falta de mantenimiento se apunta por todos los grupos como desencadénate de la situación del barrio en el se contabilizan 3.100 edificios con más de 50 años. La concejal de Urbanismo, Lorena Zamorano, ha señalado que todos han pasado por inspecciones técnicas. Las restricciones del agua afectaron a 11.755 vecinos de tres barrios, que de manera preventiva no pudieron consumir agua entre el martes 21 y el viernes 24 como explica el edil de obras y servicios, Jordi Martínez. El dispositivo de gestión del temporal se activó el domingo por la tarde y en el se integraron técnicos municipales, del Gobierno local y voluntarios de Acif, Cruz Roja y Emergencias. En la sesión se han aprobado la aplicación de un plan estratégico para regenarl el centro y el estudio de medidas compensatorias a los afectados por la falta de suministro. Los portavoces de grupos de la oposición del Partido Popular, Guanyar y de Compromís, se han mostrado especialmente críticos con la gestión del temporal por parte del gobierno. También Ciudadanos solicitaba una comisión para poder abordar al detalle el asunto y Podem destaca la mediación para las inspecciones a las viviendas con más de 50 años.