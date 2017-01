The examples populate this alert with dummy content

NIEVE El temporal congela la Foia de Castalla Ibi, Onil y Castalla quedan aisladas por la nieve, que provoca la caída de ramas y el hundimiento del techo de un parquing jueves, 19 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (19/01/2017) Las localidades de la Foïa de Castalla han quedado aisladas por la nieve. La acumulación en árboles ha provocado la caida de ramas el hundimiento de techado de un parking en Ibi del area industrial donde se encuentran las empresas Injusa y Smurfit Kappa y que ha afectado a los vehículos allí estacionados. La actividad industrial en Ibi se ha desarrollado a medio gas y en el casco urbano la circulación se ha visto complicada, Rafael Serralta, alcalde de Ibi, señalaba que "ya avisamos a los transportistas que no salieran si no era necesario". Por el casco urbano las brigadas municipales ha puesto en marcha las máquinas quitanieves y depositado sal en las aceras. En Castalla la nieve también ha complicado la circulación en el casco urbano, donde se transitaba este jueves con cadenas. En esta población el peso de la nieve ha provocado la caída de algunas ramas de árboles en parques. Jesús López, primer teniente de Alcalde de la localidad, señala que estas areas "han sido acordonadas para evitar riesgo de los niños que han ido a jugar con la nieve". En Onil también están cortados los accesos. Su alcaldesa, Humildad Guill, avanza que los agentes "seguirán trabajabando" toda la tarde para acondicionar la localidad. Las Brigadas del Departamento de Carreteras de la Diputación de Alicante también han trabajado en esta parte de la comarca para intentar solucionar las incidencias que el temporal de nieve y lluvia en la red viaria que depende de la institución provincial. En esta zona se ha actuado en la CV816 (Castalla a la Barranca) y han sido cortadas por nieve la CV802 (de intersección de la CV80 en Onil a la CV801 en Ibi), CV803 (de Onil a la CV795 en Banyeres) y CV8170 (Castalla a los Yesares). La circulación ha sido dificultosa en la CV810 (Jijona a la carretera de Alicante a Castalla) y CV798 (de Ibi a Tibi). En todas estas carreteras ha estado trabajando con las máquinas quitanieves de la Diputación de Alicante.