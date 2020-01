The examples populate this alert with dummy content

BORRASCA GLORIA El temporal entra con fuerza en L’Alcoià y El Comtat La borrasca Gloria deja espesores de más de medio metro en Banyeres o acumulados de más de 300 litros por metro cuadrado en Beniarrés lunes, 20 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/01/2020)

AUDIO Informativo comarcal (20/01/2020) El temporal de lluvia, nieve y viento está dejando una importante huella en esta comarca. Desde que se iniciaron las precipitaciones, el pasado domingo a mediodía, en poblaciones como Beniarrés ya han superado los 330 litros por metro cuadrado, 250 en Millena o 160 en Alcoy, según las redes de AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Solo en la jornada de este lunes, en el observatorio de Avamet en Fageca ya registra 162 litros por metro cuadrado, en la Valleta de Agres o en Gaianes se superan los 150 y en L’Orxa la acumulación de agua ya roza los 200 litros. Unas precipitaciones que, sobre todo, en las cotas superiores a los 500-600 metros en buena parte de la madrugada y la mañana de este lunes han sido en forma de nieve. Así, en Banyeres hay un espesor que supera el medio metro, según la información aportada. El manto blanco también ha cubierto las calles de poblaciones de L’Alcoià o El Comtat o en las carreteras. Al menos, ocho de ellas de la red secundaria siguen cortadas al tráfico. Según el parte, emitido por la Generalitat a las 12:20 horas, no se puede circular la CV-780 de Xixona a Benifallim, la CV-794 entre Bocairent y Alcoi, CV-795 de Banyeres a Alcoi, el puerto de la Carrasqueta, la CV 801- CV.802 y CV-803, en Ibi y Onil y el acceso a Font Roja. En la red principal, y según informa la Dirección General de Tráfico, ya está abierto el tramo entre los kilómetros 449 al 464, entre Alcoy e Ibi aunque sigue la prohibición de circulación para camiones y articulados. Al igual que entre los kilómetros 429 y 431, en Muro. La circulación del tren entre Alcoy y Xàtiva también sigue suspendida debido al tiempo que, también, está provocando diversos problemas. Los bomberos han atendido 40 incidencias, en diferentes puntos de la comarca, debido a la caída de árboles, inundación de bajos, limpieza de fachadas o la caída de muros. En Alcoy, Cruz Roja ha atendido a cinco transeúntes –dos mujeres y tres hombres- en el albergue situado en la avenida Tirant Lo Blanc en este episodio del temporal y un amplio dispositivo, entre Policía Local, Emergencias, Protección Civil y brigada de Obras trabajan por atender las incidencias y restablecer la normalidad en la ciudad. Recordar que las clases están suspendidas este lunes, pero mañana sí que volverá la actividad a los centros educativos de Alcoy, según ha informado el Ayuntamiento.