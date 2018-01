The examples populate this alert with dummy content

METEOROLOGÍA El temporal hace rebrotar El Salt y cubre de nieve las cumbres Los registros del episodio de la noche del sábado al domingo oscilan entre 80 y 100 litros de agua por metro cuadrado en Alcoy domingo, 28 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La precipitación ha sido generosa y ha dejado registros elevados, entre 80 y 100 litros de agua por metro cuadrado, según observatorios. También ha propiciado, por ejemplo, que en El Salt vuelva a brotar el agua. En las cotas más altas ha caído en forma de nieve por encima de los 1.000 metros. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) cifra en 95,6 los litros de agua por metro cuadrados registrados en Alcoy a las 9 de la mañana del domingo 28 de enero. El episodio de lluvia ha durado unas doce horas y ha dejado otros interesantes registros de litros de agua por metros cuadrado en Millena (152) o Confrides (127). En las cotas más altas, como en Font Roja, la precipitación ha sido de nieve que se ha depositado sobre los árboles, principalmente, y también en caminos. Aunque el grueso del temporal ha pasado, el domingo por la tarde es posible que caiga alguna precipitación de carácter moderado con chubascos residuales aislados e intermitentes que sumen algún litro de agua más a los registros de la noche anterior. La jornada del lunes se presenta fresca y nubosa. El riesgo de precipitación es bajo.