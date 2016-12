The examples populate this alert with dummy content

METEOROLOGÍA El temporal de lluvia hace aflorar el chorro de El Salt Un vecino de Alcoy fallece al ser arrastrado por una riada en Finestrat domingo, 18 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (19/12/2016)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (19/12/2016) Llovía sobre mojado y el temporal que comenzó el viernes ha hecho aflorar el chorro de El Salt. Ha sido este domingo, cuando las precipitaciones ya superaban en Alcoy los 100 litros de agua por metro cuadrado. Las lluvias han permitido ver una imagen inédita durante los dos últimos años, en los que no hubo episodios de lluvia prolongada. El temporal ha descargado más de 200 litros en L’Orxa y Benimassot, más de 120 en Gaianes y en la Font Roja. En Alcoy, la mayoría de los observatorios superan los 100 litros. Las cantidades son superiores a las recogidas en el temporal de la primera semana de diciembre. Aunque en Alcoy y en la comarca la lluvia no ha provocado problemas, el temporal se ha cobrado la vida de un vecino de Alcoy. Fue el sábado por la mañana en Finestrat. El hombre intentó llegar a su vehículo cuando fue arrastrado hasta el mar por la riada. El cuerpo sin vida del hombre fue rescatado por los bomberos y la Guardia Civil.