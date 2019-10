The examples populate this alert with dummy content

SOSTENIBILIDAD El temporal mejora la extracción a 5 metros del acuífero del Molinar El nivel estático del principal acuifero de la ciudad estaba a finales de 2018 en 7,30 metros miércoles, 02 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/10/2019) El último temporal de lluvia ha mejorado la extracción del acuífero del Molinar, que este verano estaba en 5 metros de profundidad, recuperando los registros de 2017. La gota fría de septiembre ha mejorado el nivel estático del Molinar que a finales de 2018 estaba en 7,30 metros. El último episodio de lluvias ha mejorado los datos registrados en julio de 2019 que ubicaba la extracción en el Molinar 1 en 6,07 metros y en el Molinar 2 en 5,65 metros. El concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, confía en que la cifra a final de año muestre alguna mejora. "Pese a que contamos con unos acuíferos con buenos recursos hidrológico, el agua no se debe desperdiciar. Seguimos recordando a los ciudadanos la importancia de moderar el consumo y de utilizar este bien de primera necesidad de manera responsable para poder seguir disfrutandolo". El acuífero del Molinar es el principal recurso hidrológico de la ciudad. Su nivel de extracción es una muestra del buen estado en el que se encuentra en comparación con otros puntos de la provincia en que se ha de buscar agua a más de 100 metros de profundidad.