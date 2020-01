The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS El temporal provoca 40 intervenciones de los bomberos en un día Las actuaciones han sido por caídas de ramas de árboles por el viento o por la nieve, limpieza de fachadas, derrumbes de muros o ayudar a vehículos bloqueados por la nieve, entre otras incidencias sin gravedad lunes, 20 de enero de 2020

AUDIO Informativo comarcal (20/01/2020) Los bomberos han realizado cerca de 40 intervenciones con motivo del temporal. Ninguna ha revestido gravedad. Las actuaciones han sido por caídas de ramas de árboles por el viento o por la nieve, inundación de bajos, limpieza de fachadas y la caída de muros. Los bomberos han colaborado en las tareas de organización del tráfico porque numerosos vehículos han quedado bloqueados por la nieve en la A7 y en carreteras comarcales. En la calle San Pedro, cerca de la calle Calderón, que va en dirección al Museo de Bomberos, ha caído un muro y ha afectado a dos vehículos que estaban aparcados sin ocupantes. Pocos minutos antes había abandonado esta zona un tercer vehículo. Esta vía se ha cortado de manera preventiva. También ha caído un cable de suministro eléctrico en la autovía en la salida hacia Alicante que ha retrasado el trabajo de los quitanieves y que podría haber afectado al polígono Saniago Payá.