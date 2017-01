The examples populate this alert with dummy content

BALANCE El temporal provoca serios destrozos y bloquea el acceso sur de Alcoy Parte de la muralla del castillo medieval de Planes se viene abajo y parte de Cocentaina no puede consumir agua potable lunes, 23 de enero de 2017 El temporal de viento y lluvia del fin de semana ha provocado importantes daños como consecuencia de la caída de árboles y desprendimientos. El más grave por su repercusión es el deslizamiento que desde ayer mantiene completamente cerrada La Beniata. Alcoy solo tiene un acceso, por la Zona Norte. El fin de semana han caído solo en Alcoy 44 árboles, se han desplomado tres edificios, se han producido 51 desprendimientos y han resultado dañados 25 vehículos. El alcalde, Antonio Francés, lamentaba la situación este domingo, en directo en RADIO ALCOY, aunque destacaba la ausencia de daños personales. Solo en un caso hubo heridos. Fue en El Salt por el desprendimiento que obligó a cortar el carril de subida de la carretera. La conductora de uno de los vehículos afectados, aparte del golpe, sufrió una crisis de ansiedad. Fue trasladada al hospital. Este lunes los colegios reanudan la actividad, suspendida desde el miércoles. El Ayuntamiento ha habilitado accesos alternativos para aquellos centros que presentaban problemas, como El Romeral. Allí los alumnos deben entrar por la parte de Infantil. En San Vicente, el único acceso será por la parte trasera, la que da al parque de Cantagallet. En la comarca, la lluvia, aparte de dejar impracticables caminos, provocó el desprendimiento de una parte de la muralla del castillo de Planes, del siglo XII. En Cocentaina, una filtración en un depósito de agua provocó problemas en el abastecimiento de la zona norte del municipio. El agua no es apta para el consumo en el área comprendida entre la entrada desde Alcoy y el parque de Paquito El Chocolatero, según informa el Ayuntamiento de Cocentaina. En cuanto a las carreteras, siguen cortadas las siguientes vías como consecuencia de la nieve: la CV 770 entre Alcoleja y Sella, la 802, que da acceso a Biar desde Onil y Castalla, la 798, que une Ibi y Tibi, y la CV 70, entre Alcoy y Benidorm a la altura de Confrides. A estas vías se unen la carretera a la Font Roja y la que da acceso a Sant Antoni, ambas en Alcoy. El temporal va a dar este lunes sus últimos coletazos, aunque sin el viento que tantos problemas provocó el fin de semana. Seguirá lloviendo hasta la tarde del lunes. Serán lluvias más débiles e intermitentes y en forma de nieve por encima de los 1.100 metros. Las temperaturas siguen bajas. Aunque las mínimas han subido ligeramente, las máximas difícilmente van a rebasar los 6 grados. Tanto el martes como el miércoles el tiempo va a conceder una tregua. Pero a partir del jueves regresa la nubosidad y el riesgo de precipitaciones.