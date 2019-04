The examples populate this alert with dummy content

CLIMATOLOGÍA El temporal se extiende hasta el lunes por la mañana El episodio de lluvias, que comenzó el jueves, supera en su primera jornada 100 litros en algunos observatorios-La previsión marca la continuidad de precipitaciones intensas en las próximas 48 horas sábado, 20 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (20/04/2019) El temporal de lluvia, que comenzó el jueves 18 de abril, ronda ya los 100 litros en algunos puntos de la comarca y no tiene visos de alejarse hasta el lunes. En poblaciones como L’Orxa o Planes el acumulado en la noche del viernes al sábado se acerca ya a este registro, mientras que en Agres se supera. En núcleos urbanos como el de Alcoy la cantidad alcanzaba a primera hora de la mañana del sábado los 50-60 litros de precipitación, según la web de AVAMET. Las precipitaciones han hecho que vuelva a ser visible el agua en El Salt y el Barranc del Cint. La lluvia ha condicionado los actos de la Semana Santa, actividades deportivas del Trofeu Filaes y tiene en vilo el inicio de los actos de los Moros y Cristianos. Enrique Moltó, hombre del tiempo de Radio Alcoy, aseguraba en el Informativo Matinal de este sábado en Radio Alcoy que seguiría lloviendo hasta el lunes por la mañana. “Nos quedan al menos 48 horas de temporal. Va a estar lloviendo todo el sábado y domingo, eso es lo que se ve de momento”. Añade que “el lunes podría persistir la lluvia a primera hora de la mañana, aunque mejora de manera clara el lunes por la tarde”. Agrega que el viento asociado a la precipitación puede causar problemas en ciertos momentos. Con este pronóstico representantes de la Asociación de San Jorge, las Sociedades Musicales y el Ayuntamiento de Alcoy han de decidir sobre la celebración de las Glorias, previstas para el domingo 21 de abril y lunes 22 de abril. La decisión se tomará en virtud del protocolo alcanzado entre las partes entre 2012-13, tras un caso similar al de este año y en que la lluvia afectó la Gloria en 2011. Según ha trascendido, en caso de que La Gloria no se celebre el domingo 21 de abril, la siguiente que cobra más fuerza es la del sábado 27 de abril. Pero únicamente se haría ese día el desfile de la calle en el centro, ya que tanto las celebraciones y comidas en las filaes y La Gloria del Hospital, se mantendrían el domingo, a falta de confirmación oficial. La lluvia ya obligó a suspender las procesiones de Viernes Santo. La del jueves, aunque salió a la calle, se paró a mitad de trayecto por el agua. Pendiente queda la procesión dels Xiulitets, que es tradicional cada domingo de Resurección, organizada por el Círculo Católico. El temporal ha obligado también a anular la restricción de tráfico que estaba prevista en la carretera de acceso a la Font Roja y a suspender el servicio de autobús hacia el santuario. El Ayuntamiento de Alcoy y la dirección del parque natural decidieron no aplicar este dispositivo de restricción en la circulación, de manera que queda abierta la carretera al paraje a todos los vehículos.