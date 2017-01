The examples populate this alert with dummy content

CONSECUENCIAS El temporal tumba dos árboles en la vía pública La fuerza del viento y la lluvia provoca la caída de dos grandes pinos en La Vía y Cervantes- El deshielo y la lluvia incrementan el caudal del Riquer sábado, 21 de enero de 2017 Dos árboles de grandes dimensiones se han desplomado este sábado en plena vía pública a causa del viento y la precitación. Uno de los pinos ha caído en la Vía y el otro en el paseo de Cervantes. Los árboles se han venido al suelo tras cuatro días de precipitaciones, tres de ellos en forma de nieve, y una cuarta jornada, la de este sábado, de intensa lluvia y fuerte viento. En ambos casos el entorno ha quedado inaccesible y ha precisado la intervención de los bomberos para proceder a su retirada. El temporal ha provocado además otros desprendimientos de menor impacto, como la caida de parte del muro de piedra la calle Perú y también del que hay construido junto al cauce del río Riquer. En esta zona, la intensidad de la lluvia de este sábado ha provocado el deshielo y el consecuente notable incremento del caudal del Riquer.