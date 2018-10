The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - TERUEL El Teruel examina la paciencia de El Collao El Alcoyano obligado a ganar a un Teruel en alza – El partido será el domingo a las 18.00 horas en El Collao, lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 de Om, App Ser o en esta misma web viernes, 05 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (05/10/2018) No hay más margen de error en El Collao. Para que el feudo blanquiazul sea un fortín como se quiere decir, no cabe otra cosa que no sea la victoria el domingo ante el conjunto aragonés que llega en una buena dinámica y que hace 15 días dinamitó el Rico Pérez ganando a los de Juli y compañía por 0-2. Vicente Mir podrá contar con toda la plantilla a excepción de Córcoles y Anaba, aunque evolucionan favorablemente. Recupera al central Primi y teniendo en cuenta que Omgba ya está bien físicamente tendrá que dejar a un central en el banquillo. No habrá demasiados cambios con respecto las últimas alineaciones, las bandas y la delantera es donde más dudas tiene el técnico que podrá a uno u otro en función de cómo han trabajado durante la semana. El partido será una prueba de fuego para el Alcoyano que sólo ha conseguido una victoria en El Collao y que está obligado a ganar para que los tres puntos se queden en Alcoy y cambie la dinámica. El equipo mantiene las buenas sensaciones y trabaja muy bien los partidos, pero no encuentra lo más importante, el camino del gol que hace que no cumpla las expectativas creadas en el inicio de temporada. El Collao ha aplaudido al equipo en los tres partidos que ha jugado como local, independientemente del resultado, pero al final los triunfos son lo que demanda la afición ya que una mala combinación de resultado puede dejar muy mal situado al Alcoyano en la tabla, justo lo contrario que si gana los tres puntos, en ese caso , se colocaría en la mitad de la tabla. La última vez que el Teruel visitó El Collao se saldó con victoria local por 2-1 en la temporada 2010/11 El partido será dirigido por el árbitro andaluz Sánchez Villalobos. El partido será el domingo a las 18.00 horas y podrán seguirlo en directo en Radio Alcoy, 1485 de Om, App Ser o en esta misma web desde las 17.45 horas.