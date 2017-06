The examples populate this alert with dummy content

AGRICULTURA El tesoro vivo de la montaña La indicación geográfica protegida certifica la calidad de la cereza de la comarca – La colecta de las primeras variedades supera los 800.000 kilos lunes, 19 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (13/06/2017)

AUDIO Informativo comarcal (19/06/2017) Con 800.000 kilos se ha saldado la colecta de las primeras variedades de cereza en El Comtat y La Marina, dentro de la indicación geográfica Montaña de Alicante. La producción ha sido notable aunque se ha visto condicionada por las lluvias de abril, que redujeron en un 35% una primera cosecha que apuntaba a superar con creces el millón de kilos. Hilario Calabuig, presidente del consejo regulador de la indicación geográfica protegida Cerezas Montaña de Alicante, resalta la calidad del producto de la zona, muy reconocido en el mercado nacional. Las primeras cerezas, según detalla, son las más apreciadas por el mercado y las que alcanzan mayor precio. El 80% de los 800.000 kilos recolectados en la zona de El Comtat y La Marina cuenta con la certificación de calidad. La colecta sigue en la zona de L’Alcoià y Villena.