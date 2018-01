The examples populate this alert with dummy content

PACO AURA El testimonio vivo de Mauthausen se conservará en un audiovisual La Xarxa d’Escoles Unesco ha promovido el proyecto, un corto basado en las imágenes del tebeo de Jordi Peidro, 'Esperaré siempre tu regreso', sobre la vida del superviviente del campo de concentración nazi Paco Aura lunes, 15 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La historia del superviviente al horror nazi que este año ha cumplido 99 años, Paco Aura, pasa del papel de tebeo al audiovisual. La última novela gráfica sobreel alcoyano, Esperaré siempre tu regreso, de Jordi Peidro, ha cedido las ilustraciones para este nuevo proyecto que pretende hacer perdurar en el tiempo al que es el testimonio vivo de Mauthausen. Los tres años que el miliciano republicano estuvo combatiendo, cómo fue herido y cómo, al igual que muchos, huyó a Francia. Estos son algunos de los episodios que rescata el corto, de 8 minutos de duración, que ha impulsado la Xarxa d’Escoles Unesco cuando conmemora los derechos humanos y la cultura de la paz, que ha contado por tanto con la intervención del CIP FP Batoy, el instituto Andreu Sempere, el Pare Vitòria y el CEIP Sant Vicent. El audiovisual sobre Paco Aura puede verse aquí.