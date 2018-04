The examples populate this alert with dummy content

TURISMO INDUSTRIAL El textil de Alcoy se promociona en Barcelona La Diputación apuesta por los sectores productivos como recurso para atraer nuevos turistas a la provincia sábado, 28 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El sector textil de Alcoy se ha promocionado en Barcelona a través de la participación de la Diputación de Alicante en la feria B-Industrial, celebrada el pasado fin de semana en la ciudad condal dentro del Salón Internacional de Turismo B-Travel. La institución provincial, a través de la marca Made in Costa Blanca, busca promocionar los sectores productivos para convertirlos en un “interesante polo de atracción de visitantes”. Junto al textil alcoyano se han promocionado en el certamen barcelonés productos como la alfarería de Agost, el turrón de Xixona o las rutas de calzado de Elche y Elda. El vicepresidente y diputado de Promoción Turística, Eduardo Dolón, ha explicado que ‘Made in Costa Blanca’ es un proyecto que pretende poner en valor los diferentes sectores productivos de la provincia para convertirlos en un interesante polo de atracción de visitantes. “El objetivo es otorgar un valor añadido a la industria característica de determinadas zonas, exhibiendo y enfatizando sus servicios y creando un nuevo producto turístico que contribuya a ofrecer nuevas experiencias, vertebrar el territorio y desestacionalizar la demanda”, ha destacado el diputado. El ente provincial ha contado en esta edición con un expositor de 24 metros cuadrados desde el que ha difundido toda la oferta de turismo industrial que atesora la provincia y que incluye sectores como el textil, el papel, la metalurgia, la cerámica o la agroalimentación. Además, de forma específica y en colaboración con los distintos ayuntamientos del territorio, se han llevado a cabo diversas propuestas como catas de vinos y aceites o un taller de barro. La Diputación ha dado a conocer espacios como el Museo de Alfarería de Agost, el Museo Serpis de Alcoy, el Museo de Villena -MUVI-, el Museo Escolar de Puçol -declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO-, las Bodegas Faelo o las rutas de calzado de Elda y Elche. Dentro de las actividades programadas, el Patronato también ha presentado, a través de un workshop profesional, el producto industrial de la provincia a turoperadores y agentes de viaje de Alemania, Francia e Italia. El organismo autónomo ha aprovechado su estancia estos días en Barcelona para participar en la XXVI edición del Salón Internacional de Turismo B-Travel, al que ha asistido con el fin de promocionar la oferta turística global de la provincia. El Patronato Costa Blanca ha acudido a este certamen, considerado como uno de los más importantes del país, junto a la Agència Valenciana de Turisme y los municipios de Alicante, Altea, Benidorm, Dénia, Elche, Guardamar del Segura y Villena. “Cataluña es, por su cercanía geográfica, uno de los principales emisores nacionales de turistas hacia la Comunitat, ocupando concretamente el tercer puesto. Dada la importancia de este mercado emisor para nuestro sector, este certamen ha sido incluido en el calendario de ferias 2018 previsto por el Patronato”, ha manifestado el diputado. El Salón Internacional B-Travel, que por segundo año consecutivo ha acogido un espacio dedicado exclusivamente al turismo industrial, reunió en su edición de 2017 a cerca de 200 expositores de todo el mundo y más de 30.000 visitantes.