The examples populate this alert with dummy content

PROMOCIÓN El textil apuesta por mantener su feria en Madrid La patronal reconoce que la aspiración a largo plazo es recuperar la celebración en Valencia lunes, 17 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (17/09/2018) Los empresarios textiles no contemplan trasladar a corto plazo a Valencia la feria Textilhogar. La patronal Ateval reconoce que la aspiración es que el certamen pueda volver a celebrarse en Feria Valencia, pero señala que todavía no se reúnen las condiciones necesarias. Pese a los buenos indicadores de la última edición, que cerró el viernes, Ateval entiende que el certamen está en fase de consolidación. “Ojalá pudiésemos tener la feria en Valencia. Esperamos conseguir recuperarla en un futuro”, ha manifestado a RADIO ALCOY el presidente de los empresarios valencianos, Càndid Penalba. El Gobierno valenciano, a través de la Conselleria de Economía Sostenible, ha mostrado interés en que la feria regrese a Valencia. La opción está viva pero no será inminente. El sector valora la respuesta que el certamen ofrece en su actual emplazamiento. En la cuarta edición ha superado los 2.000 visitantes, 300 de ellos compradores internacionales. La organización recalca el negocio generado para los 84 expositores que han participado en la feria. Durante el certamen, los organizadores ha recibido numerosas consultas de posibles nuevos expositores “que ven una feria que supone un impulso para abrir nuevas vías de negocio y nuevos mercados internacionales”.