BALANCE TRIMESTRAL El textil arranca 2017 con un fuerte aumento de las exportaciones El sector crece durante el primer trimestre en producción, empleo y cifra de negocio miércoles, 21 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/06/2017) El textil nacional ha arrancado el año con un fuerte aumento de las exportaciones. Han aumentado un 12,1% en el primer trimestre, según datos del Centro de Información Textil y de la Confección. La producción del sector español entre enero y marzo ha crecido un 3,7%, mientras que la cifra de negocio ha aumentado casi el doble, un 6,4%. Estos datos se traducen en un aumento del empleo del 3,7% entre abril de 2016 y abril de 2017. El centro de información ofrece otro dato relevante: la inversión en maquinaria ha crecido un 21,2% entre el primer trimestre de 2015 y el de 2017.