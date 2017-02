The examples populate this alert with dummy content

ANÁLISIS El textil de la comarca aporta el 6,9% del PIB del sector nacional Un estudio destaca L'Alcoià, El Comtat y La Vall d'Albaida como el tercer núcleo textil más importante tras Catalunya y Madrid miércoles, 22 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (22/02/2017) El textil de L’Alcoià, El Comtat y La Vall d’Albaida concentra el 6,9% del Producto Interior Bruto del sector en España. El Estudio de impacto económico de la industria textil en las comarcas, elaborado por la patronal Ateval y la Conselleria de Economía Sostenible, revela la importancia que el sector mantiene en la zona. Las 1.018 firmas textiles de las tres comarcas, el 33,4% de todas las empresas del área, registran unos ingresos de 741 millones de euros, el 7,15% de todo el sector español, con un valor añadido bruto de 296,2 millones. En cuanto a empleo, el sector da trabajo en las tres comarcas a 8.210 trabajadores, a una media de 9 por empresa. Es el principal nicho de empleo en la industria de las tres comarcas. Las 1.018 empresas textiles de L’Alcoià, El Comtat y La Vall d’Albaida constituyen el tercer núcleo más importante del sector, tras Catalunya y Madrid. Por lo que al mercado exterior se refiere, Alcoy presenta el mayor porcentaje de empresas exportadoras, con un 24,8%. Le sigue Ontinyent con el 18%. Una de cada tres empresas, señala el estudio, vende en el extranjero.