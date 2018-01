The examples populate this alert with dummy content

CERTAMEN INTERNACIONAL El textil comarcal busca abrir mercados en la feria de Frankfurt 19 empresas de L’Alcoià y El Comtat muestran sus productos en Heimtextil, la principal cita comercial del sector martes, 09 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Heimtextil, la feria internacional de textiles para el hogar más importante del mundo, ha arrancado este martes en Frankfurt con 2.975 expositores, 118 españoles y 19 de L’Alcoià y El Comtat. Las firmas de la comarca regresan al certamen con el objetivo de abrir nuevos mercados para consolidar su internacionalización. El conjunto del sector aspira a mantener en este 2018 la tendencia alcistas de las exportaciones, que hasta agosto crecieron un 10,1%. Las ventas fueron de 10.651 millones. La participación de las 78 empresas valencianas que están presentes hasta el viernes en Frankfurt está coordinada por la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval). Las expectativas son positivas, según reconoce el secretario general de la entidad, Pepe Serna. Su homólogo de la Asociación Alemana de Fabricantes de Textiles para el Hogar, Martin Auerbach, ha dicho en la apertura del certamen alemán que “los productos textiles para el hogar vuelven a ser mucho más visibles que hace unos años”. El responsable de la patronal alemana ha señalado que “la diversidad de productos textiles para el hogar, diseños y colores hace que la plataforma de ferias internacionales de textiles para el hogar sea un evento pionero para comenzar el año”. La feria alemana ha experimentado este año un ligero incremento de expositores respecto a la edición anterior (2.975 frente a 2.949). Es el octavo año de crecimiento. Las empresas proceden de 64 países. “En los próximos días experimentaremos un espectáculo de diseño único en el mundo con una variedad de innovaciones de productos e inspiraciones textiles por parte de los líderes del mercado internacional ", ha manifestado Detlef Braun, CEO de la feria de Frankfurt. Con el certamen alemán inicia el textil hogar español el calendario anual de promoción internacional, que cuenta con el respaldo de la Conselleria de Economía Sostenible del Gobierno valenciano. El conseller Rafael Climent, junto a la directora de Internacionalización, María Dolores Parra, visitará este miércoles el certamen.