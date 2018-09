The examples populate this alert with dummy content

ANÁLISIS El textil constata en la feria el inicio de una fase de expansión La patronal resalta en la última jornada de Home Textiles Premium la recuperación del sector tras la crisis iniciada en 2005 viernes, 14 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/09/2018) El sector textil valenciano ha constatado en la feria Home Textiles Premium el inicio de una fase de expansión. La patronal destaca en la última jornada del certamen la recuperación del sector tras la crisis abierta en 2005. Las cifras en cuanto a empleo y exportaciones remiten a los años previos a la crisis económica, una situación que se deja notar en esta edición de Home Textiles Premium. El optimismo que respira el sector lo transmite el presidente de la patronal Ateval, Càndid Penalba, que subraya tanto la transformación del textil como las oportunidades que ofrecen nuevos mercados. El sector valenciano, que en el primer semestre de 2018 ha aumentado las exportaciones un 5,9%, vende al exterior más del 50% de su producción. El presidente de la feria y del consorcio de promoción exterior Home Textiles fron Spain, José Ramón Revert, apunta que la diversificación de mercados permite superar los vaivenes provocados, por ejemplo, por la inestabilidad en Oriente Medio o la devaluación de la moneda turca. Con las buenas sensaciones del sector concluye este viernes en Madrid, a las 18.30 horas, la cuarta edición de la nueva Textilhogar.