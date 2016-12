The examples populate this alert with dummy content

BALANCE PROVISIONAL El textil crea empleo por segundo año La cifra de negocio en el sector aumenta un 2,9% hasta octubre viernes, 30 de diciembre de 2016 El sector textil ha creado empleo en España por segundo año consecutivo. Hasta noviembre el número de trabajadores del sector ha aumentado un 2,1%, fruto de un aumento de la producción del 5,5%. Las exportaciones siguen creciendo, aunque el valor de las ventas al exterior es inferior al de las importaciones. El último informe de coyuntura del Centro de Información Textil y de la Confección (Cityc) muestra la tendencia al alza del sector. En cuanto a empleo, las empresas textiles han generado un 3,6% más de puestos de trabajo. En el subsector de la confección el aumento es del 0,8% hasta noviembre. El balance global es de un crecimiento del 2,1%. La mejora en el empleo es fruto de un aumento del 5,5% en la producción hasta octubre y un crecimiento de la cifra de negocio del 2,9% en el mismo periodo. Las exportaciones hasta octubre han aumentado un 8,4%, con un valor de 12.508 millones de euros. Las importaciones han crecido un 8,2% y superan en valor al de las ventas al exterior. Han entrado en España productos textiles por importe de 16.506 millones de euros.