BALANCE El textil crece en todos sus indicadores Las exportaciones en el primer semestre del año aumentan un 9,8% lunes, 04 de septiembre de 2017 Todos los indicadores muestran la recuperación del sector textil durante la primera mitad de este año. Especialmente destacable es el crecimiento de las exportaciones, que roza el 10% entre enero y junio. Los datos del Centro de Información Textil, avanzados en RADIO ALCOY por el presidente de Ateval, León Grau, revelan aumentos en la cifra de negocio, la producción, el empleo y la inversión en maquinaria. En el primer semestre el textil español vendió al exterior 7.883 millones, un 9,8% más que en el mismo periodo de 2016. De esa cantidad 2.197 millones corresponden a fibras y manufacturas textiles. La cifra de negocio ha aumentado hasta junio en un 3,8%, según el informe. La producción se ha incrementado un 1,3%, mientras que el empleo en el sector ha crecido un 2%. Uno de los indicadores que destaca el presidente de Ateval es el de inversión en maquinaria, que en los seis primeros meses del año ha crecido un 10%. Esta cifra, señala Grau, demuestra el esfuerzo del sector para adaptarse a los nuevos sistemas de producción. El presidente de la patronal resalta el buen comportamiento del sector, tal y como demuestran los datos, pero echa en falta mayor dinamismo del mercado nacional. “Empieza a recuperarse porque hay más actividad en la construcción, pero las empresas textiles necesitamos que se reactive el mercado nacional, porque nos daría más estabilidad”, afirma.