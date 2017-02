The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA El textil define sus retos Los empresarios establecen las estrategias de modernización, gestión del talento y la internacionalización – El presidente Puig ofrece el apoyo del Consell para impulsar el sector lunes, 06 de febrero de 2017 El sector textil ha fijado en una jornada organizada por la patronal Ateval sus retos a corto y medio plazo. Retos bendecidos por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que en la clausura de la jornada, este viernes en Ontinyent, ha recalcado el apoyo del Gobierno valenciano, “que no puede renunciar a la industria textil porque forma parte de nuestra cultura de innovación permanente”. A través de tres mesas de trabajo, con la participación de técnicos y empresarios, la jornada Europa y la reindustrialización textil valenciana ha establecido importantes conclusiones. La primera, la necesidad de modernizar el sector en todos los ámbitos: desde la digitalización y la flexibilización de los procesos productivos hasta el reciclado y la reutilización de materiales para conseguir un sector más sostenible. La gestión del talento es otro de los pilares sobre las que, según Ateval, debe sostenerse el textil valenciano. El objetivo básico es “mejorar la marca y prestigio del sector” para atraer a personal formado. El sector apuesta por mantener una “relación más directa entre la administración y las empresas para mejorar la formación especializada y la selección de trabajadores”. Ateval propone incluso la creación de un libro blanco de buenas prácticas en recursos humanos en el sector. En materia de internacionalización, la conclusión básica a la que ha llegado la patronal es reclamar al Gobierno de España y a Europa “armonización de mecanismos de control e inspección aduaneros para garantizar una competencia leal frente a terceros países”. También aboga la patronal por mejorar la relación entre las empresas para vender en el exterior y promover una coordinación “permanente y estable” entre las empresas y las universidades. El sector ha notado el respaldo de la Generalitat a través de las palabras de su presidente, Ximo Puig, que se ha comprometido a “intensificar las sinergias entre el sector público y el privado para impulsar la industria textil valenciana”. Puig recalca que el objetivo de su Gobierno es “ayudar al tejido empresarial”. Y ha cogido el guante lanzado por el sector en torno a la competencia desleal: “Queremos situar el escenario donde toca y participar para que las reglas se cumplan y que el futuro sea competitivo a través de la competitividad y no a través de la bajada de salarios”. Puig ha mostrado el reconocimiento a los industriales: “Habéis demostrado que hablar de textil no es solo hablar de pasado, sino que también es hablar de presente y futuro”, ha manifestado el presidente.