The examples populate this alert with dummy content

FERIA El textil exhibe calidad y diseño en Madrid La tercera Home Textiles Premium arranca en la Caja Mágica con una intensa actividad de negocio jueves, 07 de septiembre de 2017 La creatividad del textil ha tomado la Caja Mágica de Madrid, donde se celebra hasta el sábado la tercera edición de Home Textiles Premium, la nueva Textilhogar. El conseller de Economía, Rafael Climent, ha inaugurado el certamen, que crece en superficie un 34% gracias a su nueva ubicación, y en el que cerca de un centenar de empresas presenta los productos de 171 marcas. Climent ha destacado la “transformación” del sector, con una facturación de 2.000 millones en la Comunidad Valenciana. El conseller ha destacado que la mitad de la producción está destinada a la exportación. Desde primera hora de la mañana, incluso antes de la inauguración, la actividad de negocio ha sido notable, como destacan los organizadores, la patronal Ateval y Feria Valencia. Esta tercera edición destaca por su vocación internacional, a través de la presencia de 80 compradores de 30 países. El reto es conseguir que la feria sea un instrumento para mejorar las ventas al exterior, que en los seis primeros meses del año han crecido un 10,2% respecto al año anterior. Los pabellones de la Caja Mágica acogen a 12 empresas de L’Alcoià y El Comtat. Una de ellas, Visatex, con sede en Muro, va a presentar durante el certamen la colección diseñada por Agatha Ruiz de la Prada. La feria muestra las tendencias del sector para el próximo año. El concepto de moda es referencia obligatoria para las empresas. El sector apuesta por tejidos tecnológicos, respetuosos con el medio ambiente, de colores poliédricos y con raíces étnicas. Estas tendencias impregnan las tres áreas de exposición que ocupan las amplias salas de la Caja Mágica de Madrid.