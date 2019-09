The examples populate this alert with dummy content

FERIA El textil hogar abre un canal de ventas a colectividades y equipamientos públicos La organización de Home Textiles Premium by Textilhogar mantiene su celebración en Madrid por las buenas comunicaciones - El sector empresarial manifiesta su descontento con el emplazamiento en la Caja Mágica por las complicaciones en sus accesos jueves, 12 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Home Textiles Premium by Textilhogar vive este miércoles su segunda jornada. La cita acoge numerosos intercambios comerciales y una destacada delegación internacional procedente de 35 países que consolida a este certamen como una plataforma de negocio de primer orden para el sector. Junto a esta apuesta por la internacionalización, la cita también está apostando en esta edición por diversificar el mercado hacia nuevos segmentos como el contract. Home Textiles Premium by Textilhogar ha puesto en marcha por segundo año consecutivo el espacio especializado en contract El Cubo, un espacio en el que este canal de negocio orientado hacia colectividades y equipamientos públicos, está reivindicando el papel fundamental del producto textil en el desarrollo de proyectos de muy diversa índole: desde pequeños proyectos de viviendas o villas particulares hasta grandes espacios hoteleros, como ha explicado a Radio Alcoy, el director del certamen Máximo Solax. El 60% de las expositoras en la feria del textil que acoge la Caja Mágica de Madrid acude de las comarcas textiles valencianas para mostrar las novedades y tendencias del mercado. El presidente de ATEVAL, Candid Penálva, celebra la evolución que ha experimentado el certamen, desde que se trasladó a Madrid hace 5 años. "Hemos de reconocer que Madrid es superior en cuanto a conexiones".Avanza que hasta que no se consolide no regresará a Valencia. El sector coincide de manera generalizada en las ventajas de mantener la feria en la capital, si bien la discrepancia se centra en el emplazamiento en la Caja Mágica. El presidente de Comersan, José Sanjuan, en declaraciones a Radio Alcoy destaca la idoneidad de IFEMA frente a la Caja Mágica. "Muchos visitantes se pierden por la mala señalización".