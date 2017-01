The examples populate this alert with dummy content

El textil hogar busca en Frankfurt consolidar los buenos datos de 2016 El sector aumentó las exportaciones, el empleo y la cifra de negocio - Comersan participa por 16º año consecutivo en el certamen alemán martes, 10 de enero de 2017 Las empresas de textiles para el hogar de la comarca buscan en la feria de Frankfurt comenzar a consolidar los buenos datos que 2016 ha dejado en el sector. Heimtextil ha comenzado este martes con la participación de 18 empresas de L’Alcoià y El Comtat. Hasta el viernes, el certamen espera recibir 70.000 visitantes. Es la primera cita comercial tras un 2016 en el que las exportaciones crecieron un 8,6%, aumentaron un 5% las ventas en el mercado nacional y la cifra de negocio se incrementó en un 2,5%. Una de las 18 firmas de la comarca que está presente en Frankfurt es Comersan, que acude al certamen alemán por decimosexto año consecutivo. La empresa presenta en su expositor de 120 metros sus novedades en textiles para el hogar, decoración, tapicería y proyectos contract para hoteles. La feria, que se prolonga hasta el viernes, es la primera cita comercial de un sector que cierra 2016 con cifras positivas. Las exportaciones de textiles para el hogar crecieron un 8,3%, con ventas por valor de 1.199 millones de euros. Las ventas en España aumentaron un 5% gracias a la recuperación del consumo y la mejora de las condiciones del mercado de trabajo y del crédito, según la patronal Ateval. El buen comportamiento del turismo también ha repercutido en el sector, puesto que los establecimientos han renovado elementos de textil hogar y decoración. El sector español, según el balance del Centro de Información Textil, frenó la destrucción de empresas y aumentó el empleo en un 3,7%. La producción creció un 5% y la cifra de negocios, un 2,5%, con una facturación de 1.971 millones de euros.