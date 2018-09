The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA “El textil hogar ha sabido consolidar con rapidez una feria propia” Julia Company, directora general del Ivace, alaba el optimismo que desprende el sector durante la cuarta Home Textiles Premium viernes, 14 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (14/09/2018) La directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), Julia Company, ha destacado la consolidación de la nueva Textilhogar en apenas cuatro ediciones. Company ha visitado este jueves el certamen que se celebra en Madrid, donde ha constatado el “optimismo del sector”. La directora general, en la entrevista concedida a RADIO ALCOY, ha resaltado la feria como medio para mejorar el negocio de las empresas. Company, por otra parte, ha puesto en valor la “estrecha relación” entre la Conselleria de Economía Sostenible y los empresarios del sector, que este año ha obtenido 3,2 millones de euros para modernizar su maquinaria. “Es una línea específica para la industria, pero el textil también está recibiendo ayudas a la internacionalización, al empleo, a la innovación y a la eficiencia energética”, ha manifestado.