The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA “El tèxtil necessita nova maquinària i ampliar el tamany de les empreses” Càndid Penalba, nou president d’Ateval, exposa els principals reptes per “recuperar el prestigi” del sector lunes, 18 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Millorar la tecnologia i promoure la col·laboració entre empreses per ampliar la seua grandària. Són els principals reptes del nou president de la patronal, Càndid Penalba, que ha concedit a RADIO ALCOY la primera entrevista des que va accedir al càrrec, el passat mes de maig. Penalba apunta que les empreses necessiten renovar el parc de maquinària amb l’objectiu de millorar els processos productius i ser més competitives. Per això reclama la implicació de la administració amb línies d’ajuda. El president d’Ateval defensa la col·laboració entre empreses per augmentar la grandària i facilitar l’exportació. La seua empresa, Cotoblau, ja participa en un consorci d’exportació. “Les unions, fusions o com vulguem dir-li són necessàries”, explica. Segons les últimes dades del ICEX, les vendes a l’exterior del tèxtil llar han crescut a Espanya un 1,9%, amb un import de 327,7 milions d’euros. A la província d’Alacant el creixement en el primer trimestre de l’any ha sigut del 10,7%. Penalba marca com a gran objectiu d’Ateval “recuperar el prestigi del sector”, especialment atraent als més joves. Sobre la negociació del conveni col·lectiu, actualment bloquejada pel desacord amb els sindicats en matèria salarial, el president d’Ateval recalca que “no som empreses de l’Íbex 35, tenim uns marges que no tornaran a ser els dels anys 70 o 80 del passat segle”. Per això confia a arribar a un acord que siga satisfactori per a les dues parts.