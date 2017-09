The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA “El textil no es lo que era. Por eso sigue vivo” José Vicente Ponzoda, presidente de Acetex, resalta la transformación del sector, que presenta sus novedades en la tercera edición de Home Textiles Premium miércoles, 06 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (06/09/2017) El presidente de la patronal comarcal del textil, Acetex, José Vicente Ponzoda, analiza la situación del sector a escasas horas del inicio de la tercera edición de Home Textiles Premium. La feria, señala, muestra la transformación del sector. “Decimos que el textil ya no es lo que era. Porque si fuese lo que era no quedaría ni una empresa. Hemos pasado de ser un país que vendía porque era barato a competir con los países de mayor calidad”, razona. Ponzoda aplaude la vocación internacional de la nueva edición de la feria, que cuenta con la presencia de 80 compradores de 30 países. El presidente de Acetex confía en que esta acción contribuya a mejorar las exportaciones, que en los primeros seis meses del año han crecido un 9,8% respecto al mismo periodo del año anterior.