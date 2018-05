The examples populate this alert with dummy content

SECTORES El textil que cuida de los mayores Aitex desarrolla un proyecto de investigación para conseguir productos que mejoren la calidad de vida de la tercera edad jueves, 31 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (30/05/2018)

AUDIO Hora 14 Alcoy (30/05/2018) Textiles que mejoran la calidad de vida de los mayores. Es el reto del proyecto Senior en el que trabaja Aitex. La investigación se centra en conseguir productos, como ropa de cama, colchones o material ortopédico, que mejoren el confort de las personas dependientes y eviten la aparición de heridas y llagas. Eduardo Fajes, del grupo de investigación de Materiales de Aitex, subraya que el proyecto busca abrir una vía de importante de negocio para el sector. La segunda línea del proyecto apunta al ambiente que habitan los mayores con aplicaciones para purificar la atmósfera y reducir las radiaciones electromagnéticas. Uno de los resultados de la investigación es el desarrollo de un magneto textil cuyos beneficios resalta Fajes. “Al conseguir campos magnéticos estables, podemos mejorar la calidad del sueño e incluso mejorar el tratamiento de dolencias”, precisa. El proyecto Senior está financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Las investigaciones se mantendrán hasta el próximo diciembre.