ECONOMÍA El textil ralentiza su crecimiento pero mantiene la creación de empleo El sector presenta hasta septiembre aumentos mínimos e incluso descensos en indicadores como producción e inversión en España miércoles, 02 de enero de 2019 El último informe del Centro de Información Textil y de la Confección revela un frenazo en la evolución del sector, que sin embargo ve cómo se incrementa el empleo entre enero y septiembre en un 3%. En la confección, las afiliaciones a la Seguridad Social han descendido un 1,7%. La cifra de negocios en los tres primeros trimestres del año ha crecido un 0,7% respecto del mismo periodo del año anterior. Hasta julio, el crecimiento había sido del 2,4%. En cuanto a la producción, hasta septiembre ha caído un 0,6%. Hasta julio había crecido un 1,1%. Peor es el dato en la confección, con un descenso de producción del 3,3% cuando hasta julio crecía un 1,4%. El parón se deja notar también en las exportaciones. Entre enero y septiembre han crecido un 1,1%. Hasta julio el incremento era del 3% respecto al año anterior. Según el último dato del Centro de Información Textil las empresas españolas han vendido hasta septiembre productos por valor de 12.305 millones de euros. En ese periodo las importaciones han descendido un 0,1%. La inversión en maquinaria también ha caído. En concreto, un 0,4% entre enero y septiembre.